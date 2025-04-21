Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:00

«Спартак» — «Салават Юлаев»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Спартак» и «Салават Юлаев» проведут матч в плей-офф КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» и «Салават Юлаев» встретятся в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 21 апреля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Спартак» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После пяти встреч серии второго раунда Кубка Гагарина счет 3-2 в пользу «Спартака». В первом раунде москвичи победили «Северсталь», а уфимцы — «Сибирь».

Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Конор Макгрегор дал интервью известному журналисту Такеру Карлсону
Кто все-таки будет чемпионом России
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Популярное видео
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя