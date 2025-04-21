«Спартак» и «Салават Юлаев» проведут матч в плей-офф КХЛ

«Спартак» и «Салават Юлаев» встретятся в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 21 апреля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Спартак» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После пяти встреч серии второго раунда Кубка Гагарина счет 3-2 в пользу «Спартака». В первом раунде москвичи победили «Северсталь», а уфимцы — «Сибирь».

Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс