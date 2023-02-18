«Северсталь» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф КХЛ

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Северстали» (1:3).

В составе гостей 3 (2+1) очка набрал нападающий Игорь Гераськин.

Благодаря этой победе команда из Череповца обеспечила себе место в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Вароне — 14 (Хохлачев, Принс), 21:36 — 1:0. Хабаров — 4 (Гераськин, Суворов), 29:51 — 1:1. Чуркин — 2 (Гераськин), 37:29 — 1:2. Гераськин — 13 (Денисов, Иванцов), 46:17 — 1:3.

Вратари: Рибар (59:43) — Шугаев.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (8+9+14) — 27 (8+10+9).

Судьи: Белов, Оленин.

18 февраля. Москва. Мегаспорт.