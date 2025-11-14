Видео
14 ноября, 16:45

«Спартак» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и «Северсталь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 14 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Спартак» и «Северсталь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 14 ноября.
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» и «Северсталь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 14 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Северсталь

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Красно-белые набрали 29 очков в 25 матчах и занимают шестое место в Западной конференции. Команда из Череповца с 32 очками в 25 играх располагается на четвертой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

