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26 марта, 18:10

«Спартак» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Спартак» и «Северсталь» будут играть в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак», Telegram
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Первый матч «Спартак» — «Северсталь» в первом раунде плей-офф КХЛ пройдет в среду, 26 марта. Игра на льду арены «Мегаспорт» начнется в 19.30 по московскому времени.

Транслировать встречу плей-офф КХЛ будут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Северсталь» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» набрал 87 очков и финишировал третьим на «Западе». У «Северстали» 83 очка и шестая строчка.

Первый раунд Кубка Гагарина-2025 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференций на две группы в формате перекрестного плей-офф.

Матч «Спартак» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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