«Спартак» и «Северсталь» встретятся во втором матче 1-го раунда КГ

«Спартак» примет «Северсталь» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 28 марта. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Северсталь» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» занял третье место в Западной конференции (87 очков), а «Северсталь» — шестое (83 очков). Первый матч соперников в серии завершилась волевой победой москвичей — 5:4 ОТ.

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