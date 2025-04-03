«Спартак» встретится с «Северсталью» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 3 апреля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на KHL Prime, официальном сайте КХЛ и телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru.

Счет в серии — 3-1 в пользу красно-белых.

Шестой матч 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 5 апреля. Если потребуются дополнительные игры, то они состоится 7 и 8 апреля.