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Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ

«Спартак» примет «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Спартак» и «Северсталь» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Москвичи примут команду из Череповца на арене «Мегаспорт», начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Спартак» — «Северсталь» будет доступна на телеканале «КХЛ Prime». Эфир начнется в 19:20 по московскому времени. Также игру в Москве можно будет посмотреть на платформе «Кинопоиск».

Формальные события матча «Спартак» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Спартак» начал 16-й сезон КХЛ с поражения на домашней площадке от «Куньлуня»: игра завершилась со счетом 3:4. «Северсталь» на старте регулярного чемпионата обыграла «Сочи» в Череповце со счетом 6:3.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Торпедо 1 1 0 2
3 Куньлунь 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 ЦСКА 2 1 1 2
6 Динамо Мн 1 1 0 2
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 Локомотив 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Ак Барс 1 1 0 2
3 Амур 1 1 0 2
4 Авангард 1 1 0 2
5 Трактор 1 1 0 2
6 Сал. Юлаев 2 1 1 2
7 Сибирь 2 1 1 2
8 Нефтехимик 1 0 1 1
9 Металлург Мг 1 0 1 1
10 Барыс 2 0 2 1
11 Лада 1 0 1 0
12 Адмирал 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
4.09 16:30
Барыс – Сибирь
 4 : 5 ОТ
4.09 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 2 : 1
4.09 18:00
Лада – СКА
 - : -
4.09 19:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
4.09 19:30
Куньлунь – Сочи
 - : -
4.09 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
4.09 19:30
Динамо – Амур
 - : -
4.09 19:30
Ак Барс – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
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