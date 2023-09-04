Сегодня, 18:15
«Спартак» и «Северсталь» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Москвичи примут команду из Череповца на арене «Мегаспорт», начало игры — в 19:30 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Спартак» — «Северсталь» будет доступна на телеканале «КХЛ Prime». Эфир начнется в 19:20 по московскому времени. Также игру в Москве можно будет посмотреть на платформе «Кинопоиск».
Формальные события матча «Спартак» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Спартак» начал 16-й сезон КХЛ с поражения на домашней площадке от «Куньлуня»: игра завершилась со счетом 3:4. «Северсталь» на старте регулярного чемпионата обыграла «Сочи» в Череповце со счетом 6:3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|3
|Амур
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -