«Спартак» выиграл у «Северстали», Морозов забросил три шайбы

«Спартак» дома победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев шайбы забросили Иван Морозов (хет-трик) и Александр Пашин. Форвард красно-белых Николай Голдобин сделал две результативные передачи. У гостей гол забил Никита Коростелев.

«Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 30 очками — на 7-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Морозов — 7 (Зайцев, Иванов), 2:51 — 1:0. Коростелев — 8 (Лишка, Барберио), 33:38 — 1:1. Пашин — 3, 55:05 — 2:1. Морозов — 8 (Голдобин), 56:54 — 3:1. Морозов — 9 (п.в., Порядин), 58:25 — 4:1.

Вратари: Николаев — Шостак (57:27 — 58:25).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (11+6+7) — 35 (10+17+8).

Судьи: Гамалей, Наумов.

14 ноября. Москва. Мегаспорт. 5269 зрителей.