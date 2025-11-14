«Северсталь» в гостях обыграла «Спартак»

«Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. У череповецкого клуба 2 очка набрал Николай Чебыкин, также шайбы забросили Янни Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Никита Камалов. У красно-белых 2 очка на счету Павла Порядина (0+2), по голу забили Иван Морозов, Адам Ружичка и Данил Пивчуллин. «Северсталь» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке «Запада». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Северсталь

