14 ноября, 21:45

«Северсталь» в гостях обыграла «Спартак»

Сергей Ярошенко
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У череповецкого клуба 2 очка набрал Николай Чебыкин, также шайбы забросили Янни Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Никита Камалов. У красно-белых 2 очка на счету Павла Порядина (0+2), по голу забили Иван Морозов, Адам Ружичка и Данил Пивчуллин.

«Северсталь» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Северсталь
23

  • Андрей

    слава великому клубу.на эту и на ту набью себе тату

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Какой путькин? Путькина давно убили, ёж меть.... Вы все - прОкляты мною. Покаетесь, образумитесь - будет вам счастье и мир на планете Земля. А не то - р-ры! И за коников, и за пум, - всем отмщу. Вот увидите.

    15.11.2025

  • Vitamin007

    Больно смотреть, как талантливая команда стоит на месте! Я болельщик Динамо с 40 стажем! Поменяйте нам тренеров местами!

    15.11.2025

  • Vitamin007

    Купите Жамнову игроков! Уроды!!!

    15.11.2025

  • Вездесущий

    ванючий хрюндельклуб! гарите в аду!

    15.11.2025

  • Vadson

    чудило, молись, чтобы к тебе "спасать" сосиСКУ не вернули вРоттенберга))) вся страна.... Ленинградская область

    15.11.2025

  • Константин Мишин

    единственная нормальная пара защитников была Ярош - Орлов, зачем их было разбивать?

    14.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Который матч проигрываем статистику Блокированых бросков. Вот Северсталь в силовые приемы не играет, но блокировать броски зато умеет. Наша защита и нападение это видимо пока не умеет! Думал может наши игроки не способны на это, а теперь уже думаю, видимо и тренеры не в состоянии этому научить. Жаль

    14.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    В зеркало посмотри, сектант!!! Сколько я уже подобных лживых инсинуаций прочитал от твоих собратьев по несчастью примитивных отмороженных красно-белых горлопанов!!!

    14.11.2025

  • За спорт!

    Воротчика не меняли в конце?

    14.11.2025

  • welkom1111

    Только Д..БИЛ может называть себя "вся страна"... Вся твоя палата-это ближе к истине..

    14.11.2025

  • welkom1111

    Нет организации игры команды-бегает стадо к/б.... О воротчиках лучше промолчу..

    14.11.2025

  • Gordon

    Да подожди ты...

    14.11.2025

  • Gordon

    Хватит бредить :))))) Посмотри на состав тех, кто принимал решение, на состав руководства ФХР и руководства лиги. Будешь очень удивлён ;-) И сделавший один раз глупую ошибку - не нарик. В общем прими пилюлю - и в люлю ;)

    14.11.2025

  • Gordon

    Это всерьёз сейчас было? :)))) Охренеть прямо, какой "Спартак" денежный мешок :))))))) И утверждение за всю страну забавно:))) Ещё пиши! )

    14.11.2025

  • Burzew

    пора Жамнова попросить.. у него потолок уже пробит.. да и трансферная политика вызывает бооольшие вопросы

    14.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Нарика Морозова с помощью своего Админресурса вытащили! Позорники красно-белые!

    14.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Вся страна болела за провинцию Нижнекамск и Череповец! Молодцы! Обыграли московских зажравшихся денежных мешков ЦСКА и Спартак!

    14.11.2025

  • Gordon

    Одна радость - реально хорош был Морозов. А в обороне швах, конечно.

    14.11.2025

  • Сергей Макурин

    В обороне никто не играет. Кин сегодня налажал сверх меры. Напы как всадник без головы, ничего не видят. Редкая игра когда воротчика и покритиковать не за что.

    14.11.2025

  • Константин Мишин

    игра в защите опять ниже всякой критики... четвёртый гол - вообще фейерия, соперник владеет шайбой, а наши четыре игрока на правом борту, на смену лезут...

    14.11.2025

  • 555 555

    Это вы ещё их любя. Они заслуживают ещё резче выражений.

    14.11.2025

  • дедок

    позорники

    14.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Северсталь
    ХК Спартак (Москва)
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
