«Северсталь» в гостях обыграла «Спартак»

14 ноября, 21:45
«Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
У череповецкого клуба 2 очка набрал Николай Чебыкин, также шайбы забросили Янни Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Никита Камалов. У красно-белых 2 очка на счету Павла Порядина (0+2), по голу забили Иван Морозов, Адам Ружичка и Данил Пивчуллин.
«Северсталь» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке «Запада».
Андрей
15.11.2025
Petr Bitkin
15.11.2025
Vitamin007
Больно смотреть, как талантливая команда стоит на месте! Я болельщик Динамо с 40 стажем! Поменяйте нам тренеров местами!
15.11.2025
Vitamin007
15.11.2025
Вездесущий
15.11.2025
Vadson
15.11.2025
Константин Мишин
единственная нормальная пара защитников была Ярош - Орлов, зачем их было разбивать?
14.11.2025
Vitalik Klimov
Который матч проигрываем статистику Блокированых бросков. Вот Северсталь в силовые приемы не играет, но блокировать броски зато умеет. Наша защита и нападение это видимо пока не умеет! Думал может наши игроки не способны на это, а теперь уже думаю, видимо и тренеры не в состоянии этому научить. Жаль
14.11.2025
голос из Санкт-Петербурга
14.11.2025
За спорт!
Воротчика не меняли в конце?
14.11.2025
welkom1111
14.11.2025
welkom1111
14.11.2025
Gordon
14.11.2025
Gordon
14.11.2025
Gordon
14.11.2025
Burzew
14.11.2025
голос из Санкт-Петербурга
14.11.2025
голос из Санкт-Петербурга
14.11.2025
Gordon
Одна радость - реально хорош был Морозов. А в обороне швах, конечно.
14.11.2025
Сергей Макурин
В обороне никто не играет. Кин сегодня налажал сверх меры. Напы как всадник без головы, ничего не видят. Редкая игра когда воротчика и покритиковать не за что.
14.11.2025
Константин Мишин
игра в защите опять ниже всякой критики... четвёртый гол - вообще фейерия, соперник владеет шайбой, а наши четыре игрока на правом борту, на смену лезут...
14.11.2025
555 555
14.11.2025
дедок
14.11.2025