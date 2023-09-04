Хет-трик Голдобина принес «Спартаку» победу над «Северсталью»

Сегодня, 21:51
«Спартак» на домашнем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:4.
Хет-трик за москвичей оформил Николай Голдобин. Еще по шайбе забросили Дмитрий Вишневский, Герман Рубцов и Иван Морозов.
За «Северсталь» отличились Дмитрий Моисеев (дважды), Кирилл Пилипенко и Руслан Абросимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)
Голы: Моисеев — 1 (Жабреев, Рожков), 2:13 — 0:1. Вишневский — 1 (бол., Бурмистров, Локтионов), 21:38 — 1:1. Голдобин — 2 (Савиков), 22:52 — 2:1. Пилипенко — 3 (Аймурзин), 29:21 — 2:2. Рубцов — 1 (Чайковски), 31:01 — 3:2. Голдобин — 3 (Морозов), 38:16 — 4:2. Голдобин — 4 (Вишневский, Порядин), 41:05 — 5:2. Моисеев — 2 (бол., Седов), 43:26 — 5:3. Морозов — 1 (п.в., Порядин), 57:28 — 6:3. Абросимов — 1 (Ильин, Чуркин), 59:14 — 6:4.
Вратари: Кареев — Шугаев (Шостак, 41:05, 57:20 — 57:28, 59:33).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (9+11+10) — 28 (5+10+13).
Судьи: Бондарь, Наумов.
4 сентября. Москва. Мегаспорт.
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Сочи» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
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