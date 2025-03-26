Гол Голдобина в овертайме принес «Спартаку» победу над «Северсталью»

«Спартак» дома обыграл «Северсталь» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2025 — 5:4 ОТ.

В основное время у красно-белых шайбы забросили Ансель Галимов, Сергей Лукьянцев, Александр Пашин и Герман Рубцов. У череповецкого клуба забили Николай Чебыкин, Александр Скоренов, Андрей Чуркин и Руслан Абросимов.

Победу «Спартаку» принес гол Николая Голдобина в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу красно-белых. Следущая игра пройдет 28 марта.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Чебыкин — 1 (Д. Давыдов), 2:17 — 0:1. Скоренов — 1 (Муханов), 6:47 — 0:2. Галимов — 1 (Рубцов, Пашин), 8:45 — 1:2. Лукьянцев — 1 (Беляев, Зайцев), 18:15 — 2:2. Чуркин — 1 (Кручинин, Абросимов), 22:24 — 2:3. Абросимов — 1 (бол., Аймурзин, Ильин), 29:23 — 2:4. Пашин — 1 (мен., Рубцов), 31:09 — 3:4. Рубцов — 1 (Ружичка, Пашин), 48:37 — 4:4. Голдобин — 1 (Зайцев, Порядин), 68:14 — 5:4.

Вратари: Николаев — Самойлов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 38 (11+12+9+6) — 39 (12+10+13+4).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

26 марта. Москва. Мегаспорт.

Счет в серии: 1-0