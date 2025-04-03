«Спартак» победил «Северсталь» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Спартак» дома обыграл «Северсталь» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Иван Морозов, три голевые передачи сделал Николай Голдобин. У гостей 2 (1+1) очка на счету Алексея Кручинина.

«Спартак» победил «Северсталь» в серии со счетом 4-1 и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Ранее во второй раунд пробился «Локомотив».

«Северсталь» завершила выступление в Кубке Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:1, 5:1, 0:0)

Голы: Чебыкин — 2 (Кручинин, Т. Давыдов), 3:59 — 0:1. Кручинин — 1 (Т. Давыдов, Абросимов), 21:04 — 0:2. Миронов — 1 (бол., Голдобин, Морозов), 23:07 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Голдобин, Вишневский), 23:53 — 2:2. Лукьянцев — 2 (Пивчулин, Миронов), 24:15 — 3:2. Ефремов — 1 (Голдобин, Морозов), 33:17 — 4:2. Мальцев — 2 (Локтионов, Зайцев), 39:29 — 5:2.

Вратари: Загидулин — Самойлов.

Штраф: 9 — 8.

Броски: 29 (7+15+7) — 41 (17+15+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

3 апреля. Москва. Мегаспорт.

Счет в серии: 4-1