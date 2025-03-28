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28 марта, 21:57

«Спартак» победил «Северсталь» во втором матче серии Кубка Гагарина

Руслан Минаев
Хоккеисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома обыграл «Северсталь» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.

У хозяев шайбы забросили Андрей Локтионов, Александр Пашин, Павел Порядин и Адам Ружичка. Две голевые передачи сделал Николай Голдобин. У гостей две шайбы на счету Михаила Котляревского, две результативные передачи отдал Артем Щучинов.

В серии до четырех побед красно-белые повели со счетом 2-0. Третий и четвертый матчи пройдут в Череповце — 30 марта и 1 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Порядин — 1 (Голдобин), 17:01 — 1:0. Котляревский — 1 (бол., Щучинов, Кручинин), 22:02 — 1:1. Пашин — 2, 36:58 — 2:1. Локтионов — 1 (бол., Вишневский, Голдобин), 40:23 — 3:1. Котляревский — 2 (бол., Щучинов, Скоренов), 52:29 — 3:2. Ружичка — 1 (мен.), 55:49 — 4:2.

Вратари: Николаев — Самойлов.

Штраф: 18 — 16.

Броски: 30 (10+10+10) — 43 (10+13+20).

Судьи: Беляев, Гофман.

28 марта. Москва. Мегаспорт. 10412 зрителей

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ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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