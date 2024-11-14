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Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Северсталь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Спартак» и «Северсталь» встретятся в матче КХЛ 14 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 14 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция доступна на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Следите за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Северсталь» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 красно-белые в 25 матчах набрали 35 очков, у череповчан — 24 игры и 30 очков.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)

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