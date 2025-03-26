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26 марта, 08:30

«Спартак» — «Северсталь»: время начала матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Северсталь» встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» примет «Северсталь» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в среду, 26 марта. Игра пройдет во дворце спорта «Мегспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Северсталь» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ» и «КХЛ», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» занял третье место в Западной конференции (87 очков), а «Северсталь» — шестое (83 очков). Команды встречались четыре раза и выиграли друг у друга по два раза.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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