«Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 6:4 в товарищеском матче

«Спартак» победил «Северсталь» в товарищеском матче со счетом 6:4.

За клуб из Череповца голы забивали Андрей Чуркин, Василий Шумилов, Никита Седов и Егор Степанов. За красно-белых отличались Максим Цыплаков, Иван Морозов, Шейн Принс, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Чезганов.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 6:4 (0:1, 3:3, 3:0)