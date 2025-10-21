Видео
21 октября, 16:45

«Спартак» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате КХЛ 21 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 октября. Игра на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Шанхай Дрэгонс

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 16 матчей, набрал 19 очков и занимает шестое место на «Западе». «Шанхай Дрэгонс» с 21 очком после 15 игр идет третьим в конференции.

Матч «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
