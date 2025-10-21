«Спартак» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате КХЛ 21 октября

«Спартак» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 октября. Игра на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 16 матчей, набрал 19 очков и занимает шестое место на «Западе». «Шанхай Дрэгонс» с 21 очком после 15 игр идет третьим в конференции.

