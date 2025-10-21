«Спартак» отыгрался с 3:6 и победил «Шанхай Дрэгонс» по буллитам

«Спартак» дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:6 Б. В основное время у хозяев дважды забил Нэйтан Тодд, по одному голу у Люка Локхарта, Александра Пашина, Германа Рубцова и Ивана Рябова. У гостей отличились Павел Акользин, Адам Кленденинг, Ник Меркли, Никита Попугаев, Уильям Райлли и Борна Рендулич. «Спартак» уступал со счетом 3:6 в середине третьего периода, но забросил три шайбы в последние шесть минут и перевел игру в овертайм. Красно-белые победили в серии буллитов со счетом 1:0 — победный гол забил Люк Локхарт. «Спартак» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 21 очком в 17 матчах, «Шанхай» идет на третьей строчке с 22 очками в 16 играх. «Спартак» проведет следующий матч дома против московского «Динамо» 23 октября, «Шанхай» встретится на выезде с минским «Динамо» 24 октября. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

21 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Шанхай Дрэгонс

welkom1111 Согласен!... Но я имел ввиду сам розыгрыш до броска... 22.10.2025

Константин Мишин все вышеперечисленные сейчас в Химике относительно неплохо смотрятся... думаю Жамнов в течении сезона даст им шанс... но сейчас из нападающих некого убирать, все на своих местах... главное сейчас - наладить игру в зашите... и разобраться что происходит с Мироновым?... привоз за 15 секунд до конца 3 периода в игре с Амуром, во вчерашней игре: два привоза и показатель +/- "минус 3" в итоге... дедушка уже старенький? не хотелось бы отправлять его "на лыжню" но нам нужно показывать результат, а не топить команду... надеюсь он сможет исправить свою игру... 22.10.2025

Palacios Буруянову давали много шансов, он все голевые запорол. Эдакий статусный Бурмистров, когда пришел и все моменты завалил решающие. 22.10.2025

Константин Мишин точняк! на фото Соболев, Тюрин и Ружичка... позор Спорт Экспресс! 22.10.2025

Константин Мишин Буруянов и Холодилин пока не очень смотрятся в тех матчах, в которых им давали играть, Соболев то же... а вот Иван Рябов - герой прошлогодней финальной серии МХЛ со СКА забил в первом же матче... 22.10.2025

Константин Мишин реализация большинства 3 из 7 в этом матче... 31,2 % в сезоне... невозможно каждое большинство реализовывать... 22.10.2025

Михаил Титов Валидольщики. 22.10.2025

spartsmen ну и хрена ли тогда минусуешь, если "любим" в кавычках пишешь? люби это всё без кавычек, если такой бардак по душе. 22.10.2025

Gordon Хрюшку в зеркале увидишь 22.10.2025

Gordon Всё как мы "любим" :) 22.10.2025

vladtsn Ну я уже предложил запантетовать Спартаковский Валидол. Тут вагонами можно торговать))) 22.10.2025

spartsmen опять беспорядочность и безалаберность. а с этой защитой и сратарями (увидел описку, но не стал исправлять - по фрейду, мля) нам жить до конца сезона, который закончится ещё быстрее, чем предыдущий, если опять северсталь не попадётся... 22.10.2025

zg Это сарказьм,тут не плюются!Но верим!) 21.10.2025

Kirill Boglovsky Сначала создали себе проблем после 3:1, запустили 5 и потом геройски и исправились ) 21.10.2025

Palacios Точно! 4 звено у нас сейчас шикарное! Я не знаю куда теперь девать и как выпускать Буруянова, Холодилина, Ярового и Воробьева. Приобретения летом ) А ведь есть ещё Кровяков, Мансуров, Ткаченко и Рябов ) 21.10.2025

vladtsn И вторые станут первыми. Такой настыронрой четверки. Нет ни у кого. В смысле 4 звена 21.10.2025

Palacios аа..Высшая лига времен Союза? Я подумал нынешней Высшей лиги. К сожалению, всё так. Количество провалов на ленточке и голов в раздевалку слишком много для октября. Кин это как всадник Апокалипсиса. Жутко авантюрный игрок. Как ни странно, с Шанхаем именно простая канадская тактика и подсобила. Так просто и эффективно играют Драконы, так элементарно вытянули игру и мы. А для другого у нас нет исполнителей и сыгранности пока. 21.10.2025

e.panov75 Невероятный матч. Спартаковский СПАРТАК! 21.10.2025

Palacios Это понятно. Но это же хоккей. Динамо после 4:1, 7:3 умудрилось проиграть 7:8 Бразилия тоже не должна была по идее 1:7 Германии влетать у себя дома ) 21.10.2025

vladtsn Высшая лига потому что реально играют на уровне звезд. Но так бездарно проигровать. Тойже Магнитке из за одного удаления. А так. Реально работают. Два звена. Канадцы(в което веки) и длинные ручищи Усманова 21.10.2025

Andrey Bukaev он имел ввиду с 3:1 стало 3:6 в победу КБ я думаю никто уже не верил. Но каким невероятным образом спаслись и вытянули по буллитам. защита у Спартака конечно очень слабая с вратарями. не для больших дел. 21.10.2025

Palacios А когда было 0:5? Я что-то не помню. 21.10.2025

Palacios Нууу..ты не прав! Из 5 реализовано 3 попытки. Это очень сильный показатель! Полкоманды отвалилось, сыгранности то нет, второй тройки бол-ва по сути тоже! Беляев никогда не играл в спецбригадах бол-ва, а приходится. И забивает! 21.10.2025

Юмнов Ну, так-то особо радоваться нечему. 0-5 команда профессионалов не должна гореть. 21.10.2025

juvekos да уж, эмоций позитивных подогнали, особенно клюшкари ) 21.10.2025

Palacios Просто сегодня наш день! И это круто! ) 21.10.2025

Andrey Bukaev Шанхай к слову очень неуступчивая команда. Играть с ними одновременно весело и тяжело. Северо-канадский стиль с добротным легионерским составом и тренер топовый их выведут наконец в плей-офф. 21.10.2025

juvekos да? спасибо ) значит я был невнимателен ) 21.10.2025

welkom1111 Самое печальное-это игра спартачей в большинстве.... Невозможно смотреть,как они "елозят" шайбу и теряют... 21.10.2025

Palacios Как раз там всё правильно, присмотрись... Барко в тренировочном костюме. Он выбежал поздравить с безумным голом и Маркиньос уже стриженый) пересмотри трансляцию эпизода ) 21.10.2025

echo2011 Вмешался Старик Хоттабыч... 21.10.2025

Псевдоним Так то вели 3:1 и потом был отрезок с 0:5 в пользу Драконов. А вообще странные матчи с этими дракошами получаются , в следующем матче думаю они победят по буллитам. 21.10.2025

Palacios Почему на уровне Высшей Лиги? На основании чего такие выводы? Меньшинство как и большинство - особая материя, там сыгранность и понимание друг друга нужно. А где его взять ежели команда обновилась так сильно?! 21.10.2025

555 555 Они мазохисты.... 21.10.2025

vladtsn Спасибо за Победу. Играем на уровне высшей лиги. Но! Ребята так нельзя. Мы играем или отрабатываем меньшеньсво? С удаленияии как то хреново получается. А может вы решили, вместо игры изобрести бесконечный Валидол? Так это в патеннтное бюро. Заявку примут без вопросов и сразу одобрят патент на изобретение. Ибо нет конкурентов от слова совсем 21.10.2025

555 555 Сплюнь..... 21.10.2025

juvekos на футболе с Махачкалой также было, фотку с Барко вставили, который в запасе был. 21.10.2025

Evgen Спортэкспресу насрать, там все малахольные. 21.10.2025

juvekos Даже при 3-6 верил в чудо, не выключал, и был вознагражден за это ) Красавцы!!! 21.10.2025

Palacios Фото не с этого матча ) Трое из 5 не играли в этом матче! ) 21.10.2025

Vitamin007 Наш кудашов покусал китайцев))) А вообще хрюшки молодцы! 21.10.2025

Andrey Sakharov Поздравления Спартаку. Удачи, но не с нами)) 21.10.2025

Артемон Доберманов Адреналиново 21.10.2025

Palacios Без Ружички, без Порядина... Молодцы! А если учесть, что без забойной 2-х летней первой тройки Голдобин-Морозов-Порядин, то такая победа стоит дорогого! 21.10.2025

Авиатор за Спартак 67 Вот какая ещё команда вот так может издеваться над собственными болельщиками?)) Только наша! За то и люблю. Уже больше 50 лет... 21.10.2025

Кабанчик И там, и там Спартак уверенно идет к чемпионству 21.10.2025

Строитель 1947 С победой! Но с вратарями что-то нужно решать. Порядину здоровья. 21.10.2025

Tony Lee Здоровья Павлу Порядину! 21.10.2025

regiment молодчики 21.10.2025

Vitalik Klimov Разогрелись перед Динамо конечно, забористо:grinning: 21.10.2025

Tony Lee После 3:6 стало происходить что-то невероятное. Молодцы, парни. Рубцов с такой дури вколотил шайбу, чума просто. С победой!! 21.10.2025

Алексей Мащенко Камбэчище! 21.10.2025

Жорж Вартанов Красавцы 21.10.2025

Vitalik Klimov Молодцы Спартачи, не опустили руки!! Валидол конечно игра в обороне, но, что есть, то есть 21.10.2025

Evgen Опять валидол. Нэйтан спасибо тебе! 21.10.2025

Adiоs Amigos R Игра - огонь! 21.10.2025