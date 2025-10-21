Видео
21 октября, 22:16

«Спартак» отыгрался с 3:6 и победил «Шанхай Дрэгонс» по буллитам

Фото ХК «Спартак»

«Спартак» дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:6 Б.

В основное время у хозяев дважды забил Нэйтан Тодд, по одному голу у Люка Локхарта, Александра Пашина, Германа Рубцова и Ивана Рябова. У гостей отличились Павел Акользин, Адам Кленденинг, Ник Меркли, Никита Попугаев, Уильям Райлли и Борна Рендулич.

«Спартак» уступал со счетом 3:6 в середине третьего периода, но забросил три шайбы в последние шесть минут и перевел игру в овертайм. Красно-белые победили в серии буллитов со счетом 1:0 — победный гол забил Люк Локхарт.

«Спартак» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 21 очком в 17 матчах, «Шанхай» идет на третьей строчке с 22 очками в 16 играх.

«Спартак» проведет следующий матч дома против московского «Динамо» 23 октября, «Шанхай» встретится на выезде с минским «Динамо» 24 октября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Шанхай Дрэгонс
58

  • welkom1111

    Согласен!... Но я имел ввиду сам розыгрыш до броска...

    22.10.2025

  • Константин Мишин

    все вышеперечисленные сейчас в Химике относительно неплохо смотрятся... думаю Жамнов в течении сезона даст им шанс... но сейчас из нападающих некого убирать, все на своих местах... главное сейчас - наладить игру в зашите... и разобраться что происходит с Мироновым?... привоз за 15 секунд до конца 3 периода в игре с Амуром, во вчерашней игре: два привоза и показатель +/- "минус 3" в итоге... дедушка уже старенький? не хотелось бы отправлять его "на лыжню" но нам нужно показывать результат, а не топить команду... надеюсь он сможет исправить свою игру...

    22.10.2025

  • Palacios

    Буруянову давали много шансов, он все голевые запорол. Эдакий статусный Бурмистров, когда пришел и все моменты завалил решающие.

    22.10.2025

  • Константин Мишин

    точняк! на фото Соболев, Тюрин и Ружичка... позор Спорт Экспресс!

    22.10.2025

  • Константин Мишин

    Буруянов и Холодилин пока не очень смотрятся в тех матчах, в которых им давали играть, Соболев то же... а вот Иван Рябов - герой прошлогодней финальной серии МХЛ со СКА забил в первом же матче...

    22.10.2025

  • Константин Мишин

    реализация большинства 3 из 7 в этом матче... 31,2 % в сезоне... невозможно каждое большинство реализовывать...

    22.10.2025

  • Михаил Титов

    Валидольщики.

    22.10.2025

  • spartsmen

    ну и хрена ли тогда минусуешь, если "любим" в кавычках пишешь? люби это всё без кавычек, если такой бардак по душе.

    22.10.2025

  • Gordon

    Хрюшку в зеркале увидишь

    22.10.2025

  • Gordon

    Всё как мы "любим" :)

    22.10.2025

  • vladtsn

    Ну я уже предложил запантетовать Спартаковский Валидол. Тут вагонами можно торговать)))

    22.10.2025

  • spartsmen

    опять беспорядочность и безалаберность. а с этой защитой и сратарями (увидел описку, но не стал исправлять - по фрейду, мля) нам жить до конца сезона, который закончится ещё быстрее, чем предыдущий, если опять северсталь не попадётся...

    22.10.2025

  • zg

    Это сарказьм,тут не плюются!Но верим!)

    21.10.2025

  • Kirill Boglovsky

    Сначала создали себе проблем после 3:1, запустили 5 и потом геройски и исправились )

    21.10.2025

  • Palacios

    Точно! 4 звено у нас сейчас шикарное! Я не знаю куда теперь девать и как выпускать Буруянова, Холодилина, Ярового и Воробьева. Приобретения летом ) А ведь есть ещё Кровяков, Мансуров, Ткаченко и Рябов )

    21.10.2025

  • vladtsn

    И вторые станут первыми. Такой настыронрой четверки. Нет ни у кого. В смысле 4 звена

    21.10.2025

  • Palacios

    аа..Высшая лига времен Союза? Я подумал нынешней Высшей лиги. К сожалению, всё так. Количество провалов на ленточке и голов в раздевалку слишком много для октября. Кин это как всадник Апокалипсиса. Жутко авантюрный игрок. Как ни странно, с Шанхаем именно простая канадская тактика и подсобила. Так просто и эффективно играют Драконы, так элементарно вытянули игру и мы. А для другого у нас нет исполнителей и сыгранности пока.

    21.10.2025

  • e.panov75

    Невероятный матч. Спартаковский СПАРТАК!

    21.10.2025

  • Palacios

    Это понятно. Но это же хоккей. Динамо после 4:1, 7:3 умудрилось проиграть 7:8 Бразилия тоже не должна была по идее 1:7 Германии влетать у себя дома )

    21.10.2025

  • vladtsn

    Высшая лига потому что реально играют на уровне звезд. Но так бездарно проигровать. Тойже Магнитке из за одного удаления. А так. Реально работают. Два звена. Канадцы(в което веки) и длинные ручищи Усманова

    21.10.2025

  • Andrey Bukaev

    он имел ввиду с 3:1 стало 3:6 в победу КБ я думаю никто уже не верил. Но каким невероятным образом спаслись и вытянули по буллитам. защита у Спартака конечно очень слабая с вратарями. не для больших дел.

    21.10.2025

  • Palacios

    А когда было 0:5? Я что-то не помню.

    21.10.2025

  • Palacios

    Нууу..ты не прав! Из 5 реализовано 3 попытки. Это очень сильный показатель! Полкоманды отвалилось, сыгранности то нет, второй тройки бол-ва по сути тоже! Беляев никогда не играл в спецбригадах бол-ва, а приходится. И забивает!

    21.10.2025

  • Юмнов

    Ну, так-то особо радоваться нечему. 0-5 команда профессионалов не должна гореть.

    21.10.2025

  • juvekos

    да уж, эмоций позитивных подогнали, особенно клюшкари )

    21.10.2025

  • Palacios

    Просто сегодня наш день! И это круто! )

    21.10.2025

  • Andrey Bukaev

    Шанхай к слову очень неуступчивая команда. Играть с ними одновременно весело и тяжело. Северо-канадский стиль с добротным легионерским составом и тренер топовый их выведут наконец в плей-офф.

    21.10.2025

  • juvekos

    да? спасибо ) значит я был невнимателен )

    21.10.2025

  • welkom1111

    Самое печальное-это игра спартачей в большинстве.... Невозможно смотреть,как они "елозят" шайбу и теряют...

    21.10.2025

  • Palacios

    Как раз там всё правильно, присмотрись... Барко в тренировочном костюме. Он выбежал поздравить с безумным голом и Маркиньос уже стриженый) пересмотри трансляцию эпизода )

    21.10.2025

  • echo2011

    Вмешался Старик Хоттабыч...

    21.10.2025

  • Псевдоним

    Так то вели 3:1 и потом был отрезок с 0:5 в пользу Драконов. А вообще странные матчи с этими дракошами получаются , в следующем матче думаю они победят по буллитам.

    21.10.2025

  • Palacios

    Почему на уровне Высшей Лиги? На основании чего такие выводы? Меньшинство как и большинство - особая материя, там сыгранность и понимание друг друга нужно. А где его взять ежели команда обновилась так сильно?!

    21.10.2025

  • 555 555

    Они мазохисты....

    21.10.2025

  • vladtsn

    Спасибо за Победу. Играем на уровне высшей лиги. Но! Ребята так нельзя. Мы играем или отрабатываем меньшеньсво? С удаленияии как то хреново получается. А может вы решили, вместо игры изобрести бесконечный Валидол? Так это в патеннтное бюро. Заявку примут без вопросов и сразу одобрят патент на изобретение. Ибо нет конкурентов от слова совсем

    21.10.2025

  • 555 555

    Сплюнь.....

    21.10.2025

  • juvekos

    на футболе с Махачкалой также было, фотку с Барко вставили, который в запасе был.

    21.10.2025

  • Evgen

    Спортэкспресу насрать, там все малахольные.

    21.10.2025

  • juvekos

    Даже при 3-6 верил в чудо, не выключал, и был вознагражден за это ) Красавцы!!!

    21.10.2025

  • Palacios

    Фото не с этого матча ) Трое из 5 не играли в этом матче! )

    21.10.2025

  • Vitamin007

    Наш кудашов покусал китайцев))) А вообще хрюшки молодцы!

    21.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Поздравления Спартаку. Удачи, но не с нами))

    21.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Адреналиново

    21.10.2025

  • Palacios

    Без Ружички, без Порядина... Молодцы! А если учесть, что без забойной 2-х летней первой тройки Голдобин-Морозов-Порядин, то такая победа стоит дорогого!

    21.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Вот какая ещё команда вот так может издеваться над собственными болельщиками?)) Только наша! За то и люблю. Уже больше 50 лет...

    21.10.2025

  • Кабанчик

    И там, и там Спартак уверенно идет к чемпионству

    21.10.2025

  • Строитель 1947

    С победой! Но с вратарями что-то нужно решать. Порядину здоровья.

    21.10.2025

  • Tony Lee

    Здоровья Павлу Порядину!

    21.10.2025

  • regiment

    молодчики

    21.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Разогрелись перед Динамо конечно, забористо:grinning:

    21.10.2025

  • Tony Lee

    После 3:6 стало происходить что-то невероятное. Молодцы, парни. Рубцов с такой дури вколотил шайбу, чума просто. С победой!!

    21.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Камбэчище!

    21.10.2025

  • Жорж Вартанов

    Красавцы

    21.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Молодцы Спартачи, не опустили руки!! Валидол конечно игра в обороне, но, что есть, то есть

    21.10.2025

  • Evgen

    Опять валидол. Нэйтан спасибо тебе!

    21.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Игра - огонь!

    21.10.2025

  • winvem

    Фокусники

    21.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Спартак (Москва)
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
