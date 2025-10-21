«Спартак» отыгрался с 3:6 и победил «Шанхай Дрэгонс» по буллитам

21 октября, 22:16
«Спартак» дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:6 Б.
В основное время у хозяев дважды забил Нэйтан Тодд, по одному голу у Люка Локхарта, Александра Пашина, Германа Рубцова и Ивана Рябова. У гостей отличились Павел Акользин, Адам Кленденинг, Ник Меркли, Никита Попугаев, Уильям Райлли и Борна Рендулич.
«Спартак» уступал со счетом 3:6 в середине третьего периода, но забросил три шайбы в последние шесть минут и перевел игру в овертайм. Красно-белые победили в серии буллитов со счетом 1:0 — победный гол забил Люк Локхарт.
«Спартак» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 21 очком в 17 матчах, «Шанхай» идет на третьей строчке с 22 очками в 16 играх.
«Спартак» проведет следующий матч дома против московского «Динамо» 23 октября, «Шанхай» встретится на выезде с минским «Динамо» 24 октября.
welkom1111
Согласен!... Но я имел ввиду сам розыгрыш до броска...
22.10.2025
Константин Мишин
все вышеперечисленные сейчас в Химике относительно неплохо смотрятся... думаю Жамнов в течении сезона даст им шанс... но сейчас из нападающих некого убирать, все на своих местах... главное сейчас - наладить игру в зашите... и разобраться что происходит с Мироновым?... привоз за 15 секунд до конца 3 периода в игре с Амуром, во вчерашней игре: два привоза и показатель +/- "минус 3" в итоге... дедушка уже старенький? не хотелось бы отправлять его "на лыжню" но нам нужно показывать результат, а не топить команду... надеюсь он сможет исправить свою игру...
22.10.2025
Palacios
Буруянову давали много шансов, он все голевые запорол. Эдакий статусный Бурмистров, когда пришел и все моменты завалил решающие.
22.10.2025
Константин Мишин
точняк! на фото Соболев, Тюрин и Ружичка... позор Спорт Экспресс!
22.10.2025
Константин Мишин
Буруянов и Холодилин пока не очень смотрятся в тех матчах, в которых им давали играть, Соболев то же... а вот Иван Рябов - герой прошлогодней финальной серии МХЛ со СКА забил в первом же матче...
22.10.2025
Константин Мишин
реализация большинства 3 из 7 в этом матче... 31,2 % в сезоне... невозможно каждое большинство реализовывать...
22.10.2025
Михаил Титов
Валидольщики.
22.10.2025
spartsmen
ну и хрена ли тогда минусуешь, если "любим" в кавычках пишешь? люби это всё без кавычек, если такой бардак по душе.
22.10.2025
Gordon
Хрюшку в зеркале увидишь
22.10.2025
Gordon
Всё как мы "любим" :)
22.10.2025
vladtsn
Ну я уже предложил запантетовать Спартаковский Валидол. Тут вагонами можно торговать)))
22.10.2025
spartsmen
опять беспорядочность и безалаберность. а с этой защитой и сратарями (увидел описку, но не стал исправлять - по фрейду, мля) нам жить до конца сезона, который закончится ещё быстрее, чем предыдущий, если опять северсталь не попадётся...
22.10.2025
zg
Это сарказьм,тут не плюются!Но верим!)
21.10.2025
Kirill Boglovsky
Сначала создали себе проблем после 3:1, запустили 5 и потом геройски и исправились )
21.10.2025
Palacios
Точно! 4 звено у нас сейчас шикарное! Я не знаю куда теперь девать и как выпускать Буруянова, Холодилина, Ярового и Воробьева. Приобретения летом ) А ведь есть ещё Кровяков, Мансуров, Ткаченко и Рябов )
21.10.2025
vladtsn
И вторые станут первыми. Такой настыронрой четверки. Нет ни у кого. В смысле 4 звена
21.10.2025
Palacios
аа..Высшая лига времен Союза? Я подумал нынешней Высшей лиги. К сожалению, всё так. Количество провалов на ленточке и голов в раздевалку слишком много для октября. Кин это как всадник Апокалипсиса. Жутко авантюрный игрок. Как ни странно, с Шанхаем именно простая канадская тактика и подсобила. Так просто и эффективно играют Драконы, так элементарно вытянули игру и мы. А для другого у нас нет исполнителей и сыгранности пока.
21.10.2025
e.panov75
Невероятный матч. Спартаковский СПАРТАК!
21.10.2025
Palacios
Это понятно. Но это же хоккей. Динамо после 4:1, 7:3 умудрилось проиграть 7:8 Бразилия тоже не должна была по идее 1:7 Германии влетать у себя дома )
21.10.2025
vladtsn
Высшая лига потому что реально играют на уровне звезд. Но так бездарно проигровать. Тойже Магнитке из за одного удаления. А так. Реально работают. Два звена. Канадцы(в което веки) и длинные ручищи Усманова
21.10.2025
Andrey Bukaev
он имел ввиду с 3:1 стало 3:6 в победу КБ я думаю никто уже не верил. Но каким невероятным образом спаслись и вытянули по буллитам. защита у Спартака конечно очень слабая с вратарями. не для больших дел.
21.10.2025
Palacios
А когда было 0:5? Я что-то не помню.
21.10.2025
Palacios
Нууу..ты не прав! Из 5 реализовано 3 попытки. Это очень сильный показатель! Полкоманды отвалилось, сыгранности то нет, второй тройки бол-ва по сути тоже! Беляев никогда не играл в спецбригадах бол-ва, а приходится. И забивает!
21.10.2025
Юмнов
Ну, так-то особо радоваться нечему. 0-5 команда профессионалов не должна гореть.
21.10.2025
juvekos
да уж, эмоций позитивных подогнали, особенно клюшкари )
21.10.2025
Palacios
Просто сегодня наш день! И это круто! )
21.10.2025
Andrey Bukaev
Шанхай к слову очень неуступчивая команда. Играть с ними одновременно весело и тяжело. Северо-канадский стиль с добротным легионерским составом и тренер топовый их выведут наконец в плей-офф.
21.10.2025
juvekos
да? спасибо ) значит я был невнимателен )
21.10.2025
welkom1111
Самое печальное-это игра спартачей в большинстве.... Невозможно смотреть,как они "елозят" шайбу и теряют...
21.10.2025
Palacios
Как раз там всё правильно, присмотрись... Барко в тренировочном костюме. Он выбежал поздравить с безумным голом и Маркиньос уже стриженый) пересмотри трансляцию эпизода )
21.10.2025
echo2011
Вмешался Старик Хоттабыч...
21.10.2025
Псевдоним
Так то вели 3:1 и потом был отрезок с 0:5 в пользу Драконов. А вообще странные матчи с этими дракошами получаются , в следующем матче думаю они победят по буллитам.
21.10.2025
Palacios
Почему на уровне Высшей Лиги? На основании чего такие выводы? Меньшинство как и большинство - особая материя, там сыгранность и понимание друг друга нужно. А где его взять ежели команда обновилась так сильно?!
21.10.2025
555 555
Они мазохисты....
21.10.2025
vladtsn
Спасибо за Победу. Играем на уровне высшей лиги. Но! Ребята так нельзя. Мы играем или отрабатываем меньшеньсво? С удаленияии как то хреново получается. А может вы решили, вместо игры изобрести бесконечный Валидол? Так это в патеннтное бюро. Заявку примут без вопросов и сразу одобрят патент на изобретение. Ибо нет конкурентов от слова совсем
21.10.2025
555 555
Сплюнь.....
21.10.2025
juvekos
на футболе с Махачкалой также было, фотку с Барко вставили, который в запасе был.
21.10.2025
Evgen
Спортэкспресу насрать, там все малахольные.
21.10.2025
juvekos
Даже при 3-6 верил в чудо, не выключал, и был вознагражден за это ) Красавцы!!!
21.10.2025
Palacios
Фото не с этого матча ) Трое из 5 не играли в этом матче! )
21.10.2025
Vitamin007
Наш кудашов покусал китайцев))) А вообще хрюшки молодцы!
21.10.2025
Andrey Sakharov
Поздравления Спартаку. Удачи, но не с нами))
21.10.2025
Артемон Доберманов
Адреналиново
21.10.2025
Palacios
Без Ружички, без Порядина... Молодцы! А если учесть, что без забойной 2-х летней первой тройки Голдобин-Морозов-Порядин, то такая победа стоит дорогого!
21.10.2025
Авиатор за Спартак 67
Вот какая ещё команда вот так может издеваться над собственными болельщиками?)) Только наша! За то и люблю. Уже больше 50 лет...
21.10.2025
Кабанчик
И там, и там Спартак уверенно идет к чемпионству
21.10.2025
Строитель 1947
С победой! Но с вратарями что-то нужно решать. Порядину здоровья.
21.10.2025
Tony Lee
Здоровья Павлу Порядину!
21.10.2025
regiment
молодчики
21.10.2025
Vitalik Klimov
Разогрелись перед Динамо конечно, забористо:grinning:
21.10.2025
Tony Lee
После 3:6 стало происходить что-то невероятное. Молодцы, парни. Рубцов с такой дури вколотил шайбу, чума просто. С победой!!
21.10.2025
Алексей Мащенко
Камбэчище!
21.10.2025
Жорж Вартанов
Красавцы
21.10.2025
Vitalik Klimov
Молодцы Спартачи, не опустили руки!! Валидол конечно игра в обороне, но, что есть, то есть
21.10.2025
Evgen
Опять валидол. Нэйтан спасибо тебе!
21.10.2025
Adiоs Amigos R
Игра - огонь!
21.10.2025
winvem
Фокусники
21.10.2025