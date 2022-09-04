Шайба Кугрышева принесла «Спартаку» победу над «Сибирью»

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (1:0). Единственную шайбу забросил нападающий Дмитрий Кугрышев. Вратарь москвичей Патрик Рибар отразил 31 бросок новосибирцев.

Для красно-белых это вторая победа подряд на старте турнира.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Кугрышев — 1 (Цыплаков, Хохлачев), 23:56 — 1:0.

Вратари: Рибар — Красоткин (58:34 — 59:58).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 22 (9+8+5) — 31 (10+11+10).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

4 сентября. Москва. Мегаспорт.