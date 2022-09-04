Шайба Кугрышева принесла «Спартаку» победу над «Сибирью»

4 сентября, 19:18
«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (1:0). Единственную шайбу забросил нападающий Дмитрий Кугрышев. Вратарь москвичей Патрик Рибар отразил 31 бросок новосибирцев.
Для красно-белых это вторая победа подряд на старте турнира.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Кугрышев — 1 (Цыплаков, Хохлачев), 23:56 — 1:0.
Вратари: Рибар — Красоткин (58:34 — 59:58).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 22 (9+8+5) — 31 (10+11+10).
Судьи: Васильев, Сидоренко.
4 сентября. Москва. Мегаспорт.