«Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли

10 ноября, 21:50
«Спартак» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.
У красно-белых дубли оформили Михаил Мальцев и Егор Филин, еще заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. На счету Мальцева и Коростелева также по результативной передаче.
У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Кара, по голу забили Вячеслав Лещенко и Скотт Уилсон.
«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу «Востока». Команда потерпела десятое поражение подряд.
Palacios
Ну по меркам НХЛ, они здесь получают больше, чем получали бы там. Про игровое время я вообще молчу )
11.11.2025
spartsmen
почему-почему ... потомушта клубы кхл, если не могут купить мерина, покупают весту, а не запор :) также и игроки.
11.11.2025
Palacios
Может, кнопочка, а может, просто не дано ) Почему локхарты/тодды/буше и прочие ливо играют здесь, а не там? И совсем за другие деньги )
10.11.2025
Константин Мишин
в общем-то несмотря на ошибки обороны уверенно победили... ещё не хватало "Сибири" дома проигрывать...
10.11.2025
spartsmen
очень популярное заблуждение. ты хоть играл в какой-нибудь нормальной команде? там за намерение сыграть в пол-ноги пусть и в проходном матче даже тренеру не надо было включаться - капитан по кукухе настучит. да даже когда на пиво играешь - и то обидно не выиграть. просто, когда жопу надо будет порвать, механизм нажатием кнопочки не включится. так как жопа привыкнет быть в тепле и не напрягаться. ну а пример тех, кто рвать жопу не хочет - все эти кравцовы, гусевы, самсоновы, костины и прочие небожители. ну да, первые парни на деревне. только вот почему-то хотели там себя показать, причём неоднократно. а вот не получилось - не включилась кнопочка.
10.11.2025
Tony Lee
Слушай, а зачем рвать жопуу? Впереди долгий сезон, сильные соперники.
10.11.2025
Андрей
игра была раввна
10.11.2025
Palacios
Очень не хватает всех отсутствующих. Стараются, работают, но маловато исполнителей именно.
10.11.2025
Evgen
Красавцы, спасибо за победу ребят!! Дисциплинку бы наладить и все будет хорошо.
10.11.2025
roughboy
Мне кажется Кокаулин заслужил право сыграть с первых минут. Красоткину нужна пауза...
10.11.2025
Питерский пёс
Молодцы
10.11.2025
spartsmen
В который раз выбесила тупая «реализация» 2+2 в третьем периоде. И последовавшее за этим пижонское фигурное катание с «корабликами» и пируэтами. Нашли над кем куражиться, мастера, не соизволившие ни разу бросить за 4 минуты, и уступавшие по ходу матча команде, которой даже до Сочи далеко. А, стоило бы Сибири запихать дурака, то оставшиеся10-15 минут опять превратились бы в выживание с обороной всей пятёркой на своём пятаке. Тьфу, блин. Нельзя пижонить - это аукается если не сейчас, то потом.
10.11.2025