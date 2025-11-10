Видео
10 ноября, 21:50

«Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли

Алина Савинова

«Спартак» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

У красно-белых дубли оформили Михаил Мальцев и Егор Филин, еще заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. На счету Мальцева и Коростелева также по результативной передаче.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Кара, по голу забили Вячеслав Лещенко и Скотт Уилсон.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу «Востока». Команда потерпела десятое поражение подряд.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Сибирь

12

  • Palacios

    Ну по меркам НХЛ, они здесь получают больше, чем получали бы там. Про игровое время я вообще молчу )

    11.11.2025

  • spartsmen

    почему-почему ... потомушта клубы кхл, если не могут купить мерина, покупают весту, а не запор :) также и игроки.

    11.11.2025

  • Palacios

    Может, кнопочка, а может, просто не дано ) Почему локхарты/тодды/буше и прочие ливо играют здесь, а не там? И совсем за другие деньги )

    10.11.2025

  • Константин Мишин

    в общем-то несмотря на ошибки обороны уверенно победили... ещё не хватало "Сибири" дома проигрывать...

    10.11.2025

  • spartsmen

    очень популярное заблуждение. ты хоть играл в какой-нибудь нормальной команде? там за намерение сыграть в пол-ноги пусть и в проходном матче даже тренеру не надо было включаться - капитан по кукухе настучит. да даже когда на пиво играешь - и то обидно не выиграть. просто, когда жопу надо будет порвать, механизм нажатием кнопочки не включится. так как жопа привыкнет быть в тепле и не напрягаться. ну а пример тех, кто рвать жопу не хочет - все эти кравцовы, гусевы, самсоновы, костины и прочие небожители. ну да, первые парни на деревне. только вот почему-то хотели там себя показать, причём неоднократно. а вот не получилось - не включилась кнопочка.

    10.11.2025

  • Tony Lee

    Слушай, а зачем рвать жопуу? Впереди долгий сезон, сильные соперники.

    10.11.2025

  • Андрей

    игра была раввна

    10.11.2025

  • Palacios

    Очень не хватает всех отсутствующих. Стараются, работают, но маловато исполнителей именно.

    10.11.2025

  • Evgen

    Красавцы, спасибо за победу ребят!! Дисциплинку бы наладить и все будет хорошо.

    10.11.2025

  • roughboy

    Мне кажется Кокаулин заслужил право сыграть с первых минут. Красоткину нужна пауза...

    10.11.2025

  • Питерский пёс

    Молодцы

    10.11.2025

  • spartsmen

    В который раз выбесила тупая «реализация» 2+2 в третьем периоде. И последовавшее за этим пижонское фигурное катание с «корабликами» и пируэтами. Нашли над кем куражиться, мастера, не соизволившие ни разу бросить за 4 минуты, и уступавшие по ходу матча команде, которой даже до Сочи далеко. А, стоило бы Сибири запихать дурака, то оставшиеся10-15 минут опять превратились бы в выживание с обороной всей пятёркой на своём пятаке. Тьфу, блин. Нельзя пижонить - это аукается если не сейчас, то потом.

    10.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сибирь
    ХК Спартак (Москва)
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя