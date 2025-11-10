«Спартак» нанес «Сибири» десятое поражение подряд, у Мальцева и Филина дубли

«Спартак» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3. У красно-белых дубли оформили Михаил Мальцев и Егор Филин, еще заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Коростелев. На счету Мальцева и Коростелева также по результативной передаче. У гостей 2 (1+1) очка набрал Владислав Кара, по голу забили Вячеслав Лещенко и Скотт Уилсон. «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сибирь» с 17 баллами замыкает турнирную таблицу «Востока». Команда потерпела десятое поражение подряд. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Сибирь

Palacios Ну по меркам НХЛ, они здесь получают больше, чем получали бы там. Про игровое время я вообще молчу ) 11.11.2025

spartsmen почему-почему ... потомушта клубы кхл, если не могут купить мерина, покупают весту, а не запор :) также и игроки. 11.11.2025

Palacios Может, кнопочка, а может, просто не дано ) Почему локхарты/тодды/буше и прочие ливо играют здесь, а не там? И совсем за другие деньги ) 10.11.2025

Константин Мишин в общем-то несмотря на ошибки обороны уверенно победили... ещё не хватало "Сибири" дома проигрывать... 10.11.2025

spartsmen очень популярное заблуждение. ты хоть играл в какой-нибудь нормальной команде? там за намерение сыграть в пол-ноги пусть и в проходном матче даже тренеру не надо было включаться - капитан по кукухе настучит. да даже когда на пиво играешь - и то обидно не выиграть. просто, когда жопу надо будет порвать, механизм нажатием кнопочки не включится. так как жопа привыкнет быть в тепле и не напрягаться. ну а пример тех, кто рвать жопу не хочет - все эти кравцовы, гусевы, самсоновы, костины и прочие небожители. ну да, первые парни на деревне. только вот почему-то хотели там себя показать, причём неоднократно. а вот не получилось - не включилась кнопочка. 10.11.2025

Tony Lee Слушай, а зачем рвать жопуу? Впереди долгий сезон, сильные соперники. 10.11.2025

Андрей игра была раввна 10.11.2025

Palacios Очень не хватает всех отсутствующих. Стараются, работают, но маловато исполнителей именно. 10.11.2025

Evgen Красавцы, спасибо за победу ребят!! Дисциплинку бы наладить и все будет хорошо. 10.11.2025

roughboy Мне кажется Кокаулин заслужил право сыграть с первых минут. Красоткину нужна пауза... 10.11.2025

Питерский пёс Молодцы 10.11.2025