6:4! СКА в гостях переиграл «Спартак»

СКА в гостях переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.

В составе питерцев голами отметились Марат Хайруллин, Дмитрий Яшкин, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Дамир Жафяров и Евгений Кетов. Василий Глотов сделал три голевые передачи.

У «Спартака» дубль на счету Матвея Заседы. По голу забили Данила Квартальной и Илья Талалуев.

СКА продлил победную серию и сохраняет уверенное лидерство с 45 очками. «Спартак» потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место на Западе (27 очков).

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«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:6 (1:3, 3:1, 0:2)

Голы: Хайруллин — 14 (Жафяров, Глотов), 10:50 — 0:1. Квартальнов — 4 (Цыплаков), 12:10 — 1:1. Яшкин — 13 (бол., Хуснутдинов, Фальковский), 13:25 — 1:2. Никишин — 4, 15:24 — 1:3. Заседа — 6 (Вароне, Кин), 21:11 — 2:3. Пашнин — 1 (Хайруллин, Глотов), 25:25 — 2:4. Заседа — 7 (Савиков, Хохлачев), 34:50 — 3:4. Талалуев — 5 (Савиков, Квартальнов), 36:56 — 4:4. Жафяров — 5 (Хайруллин, Глотов), 45:36 — 4:5. Кетов — 1 (Зыков, Камалов), 57:19 — 4:6.

Вратари: Красиков — Николаев (Самонов, 40:00).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 50 (17+26+7) — 31 (11+9+11).

Судьи: Белов, Беляев.

30 октября. Москва. Мегаспорт.