Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:30

«Спартак» — СКА: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Трансляция игры КХЛ «Спартак» — СКА на «Матч ТВ» начнется в 19.15 мск 12 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Николай Голдобин.
Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

12 января московский «Спартак» на своем льду арены «Мегаспорт» примет питерский СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно видеотрансляцию противостояния «Спартак» — СКА в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — СКА можно будет в матч-центре «СЭ».

«Спартак» тренера Алексея Жамнова располагается на третьей строчке с 67 баллами в турнирной таблице Западной конференции. СКА Романа Ротенберга находится на четвертой строчке с 66 очками на «Западе».

Лучшим бомбардиром красно-белых является нападающий Николай Голдобин с 62 (29+33) очками за 50 игр. У СКА — защитник Александр Никишин с 38 (11+27) очками за 49 матчей.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон болен раком
Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
На Урале СК проверит мать, которая вывела ребенка на мороз без обуви
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В «Динамо» сообщили о переговорах с Гусевым, Уилом и О'Деллом о новых контрактах

«Авангард» обыграл «Амур»