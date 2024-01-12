12 января московский «Спартак» на своем льду арены «Мегаспорт» примет питерский СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно видеотрансляцию противостояния «Спартак» — СКА в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — СКА можно будет в матч-центре «СЭ».

«Спартак» тренера Алексея Жамнова располагается на третьей строчке с 67 баллами в турнирной таблице Западной конференции. СКА Романа Ротенберга находится на четвертой строчке с 66 очками на «Западе».

Лучшим бомбардиром красно-белых является нападающий Николай Голдобин с 62 (29+33) очками за 50 игр. У СКА — защитник Александр Никишин с 38 (11+27) очками за 49 матчей.

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