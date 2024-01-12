СКА победил «Спартак», красно-белые потерпели пятое поражение подряд

СКА на выезде обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

3 (1+2) очка набрал форвард питерцев Михаил Воробьев. Дубль оформил нападающий гостей Сергей Толчинский.

У хозяев голы забивали Джоуи Кин и Илья Ковальчук, который набрал свое 400-е (173+227) очко в 413-м матче в КХЛ.

Во втором периоде красно-белые пропустили четыре шайбы за пять минут.

СКА набрал 68 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (67) опустился на 4-ю строчку таблицы «Запада». Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.

14 января СКА сыграет на выезде с «Северсталью», «Спартак» в этот же день примет «Металлург».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Голы: Воробьев — 14 (Земченок), 3:40 — 0:1. Зыков — 8 (Никишин, Дедунов), 33:51 — 0:2. Толчинский — 12 (Воробьев), 34:30 — 0:3. Толчинский — 13 (Поляков, Воробьев), 37:52 — 0:4. Грицюк — 14 (Зинченко, Гальченюк), 38:16 — 0:5. Ковальчук — 3 (бол., Порядин, Голдобин), 45:43 — 1:5. Кин — 4 (Филин), 54:26 — 2:5.

Вратари: Николаев (Рибар, 37:52) — Серебряков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 41 (15+12+14) — 44 (14+19+11).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

12 января. Москва. Мегаспорт. 9128 зрителей.