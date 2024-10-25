СКА победил «Спартак» в Москве, отыгравшись со счета 0:2

СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.

За петербургский клуб шайбы забросили Евгений Кузнецов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников и Данила Галенюк. Армейцы отыгрались со счета 0:2.

В составе красно-белых голами отличились Павел Порядин и Егор Филин.

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Порядин — 9 (Морозов), 12:40 — 1:0. Филин — 2 (Усманов), 18:50 — 2:0. Кузнецов — 5 (Зайцев, Плотников), 25:43 — 2:1. Бардаков — 7 (Воробьев, Григоренко), 26:10 — 2:2. Глотов — 9 (бол., Деанджело, Грицюк), 30:43 — 2:3. Плотников — 11 (Никишин, Демидов), 42:14 — 2:4. Галенюк — 1 (Бардаков, Воробьев), 45:58 — 2:5.

Вратари: Николаев — Заврагин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (9+8+10) — 42 (12+17+13).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

25 октября. Москва. «Мегаспорт».