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Сегодня, 19:22

«Спартак» победил СКА с помощью дубля Порядина и гола на последней секунде матча в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки ХК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 3:2.

Победную на последней секунде третьего периода забросил Александр Беляев. Дублем за красно-белых отметился Павел Порядин.

За армейцев отличились Марат Хайруллин и Александр Кадейкин.

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 28 матчей. СКА после 26 игр идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а СКА дома встретится с «Трактором». Обе игры пройдут 9 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Хайруллин - 2 (Воробьев, Толчинский), 7:33 - 0:1. Порядин - 12 (бол., Голдобин, Чайковски), 11:47 - 1:1. Кадейкин - 2 (Пашнин, Гальченюк), 44:14 - 1:2. Порядин - 13 (Голдобин), 50:38 - 2:2. Беляев - 2 (Галимов), 59:59 - 3:2.

Вратари: Рибар - Серебряков.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 41 (8+17+16) - 23 (9+5+9).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

6 ноября. Москва. Мегаспорт.

 

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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