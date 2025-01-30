«Спартак» и СКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 30 января

«Спартак» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Начало матча на арене «Мегаспорт» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Спартак» — СКА в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Все матчи СКА в Санкт-Петербурге показывает телеканал «78».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча принципиальных соперников в Москве. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — СКА можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 48 матчей и набрал 64 очка, у СКА — 49 игр и 61 очко. Красно-белые в предыдущей встрече сезона обыграли ЦСКА (4:1), а питерские армейцы — «Витязь» (4:1).

Матч «Спартак» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс