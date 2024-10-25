«Спартак» и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 25 октября. Игра пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, времся начала — в 19.30 мск.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до игры и доступна при наличии подписки на ресурс. Также игру показывает канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния красно-белых и армейцев Санкт-Петербурга. Основные события игры «Спартак» — СКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ спартаковцы провели 18 игр и набрали 25 очков, у армейцев — 19 игр и 27 очков. В предыдущих матчах «Спартак» проиграл «Адмиралу» в конце дальневосточного турнире (3:4 ОТ), а СКА разгромил «Куньлунь» в Подмосковье (8:0).

Матч «Спартак» — СКА смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.