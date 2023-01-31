Два очка Мичкова помогли «Сочи» победить «Спартак»

«Сочи» на выезде победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

После первого периода гости выигрывали со счетом 0:3, затем растеряли все преимущество, но все же смогли выиграть в основное время.

В этой встрече гол и результативную передачу в свой актив записал 18-летний нападающий «Сочи» Матвей Мичков.

На седьмой минуте периода первый большой дисциплинарный штраф за колющий удар заработал защитник красно-белых Джоуи Кин. Момент с этим удалением произошел уже после свистка арбитров — Кин ударил Тимура Хафизова клюшкой.

На 11-й минуте периода арбитры удалили до конца матча голкипера «Спартака» Алексея Красикова, ударившего клюшкой по лицу Артему Федорову. Судьи изучили этот эпизод на видеоповторе, после чего приняли решение об удалении.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд и находится вне зоны плей-офф, занимая на Западе девятое место (58 очков).

«Сочи» одержал первую победу под руководством тренера Дмитрия Кокорева. Команда набрала 25 очков, но остается на последнем месте в лиге.

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«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 3:4 (0:3, 3:0, 0:1)

Голы: Крощинский — 2 (Авершин), 12:39 — 0:1. Косовец — 1 (бол., Крощинский, Мичков), 14:24 — 0:2. Мичков — 5 (Тянулин, Гормли), 15:08 — 0:3. Свечков — 2 (Талалуев, Цыплаков), 24:05 — 1:3. Локтионов — 12 (бол., Принс, Заседа), 27:24 — 2:3. Хохлачев — 17 (Сериков, Ручкин), 34:50 — 3:3. Дидковский — 1 (Авершин, Кудако), 42:19 — 3:4.

Вратари: Красиков (58:10 — 59:26) — Бердин.

Штраф: 50 — 6.

Броски: 45 (5+27+13) — 32 (20+3+9).

Судьи: Гашилов, Раминг.

31 января. Москва. Мегаспорт.