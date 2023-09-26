«Спартак» и «Сочи» во вторник, 26 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также на онлайн-сервисах «Окко» и «Кинопоиск».

Формальные события игры «Спартак» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков. В активе «Сочи» 12 баллов. Команда занимает пятую строчку в таблице.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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