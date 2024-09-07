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Сегодня, 19:34

«Спартак» без Голдобина по буллитам проиграл «Сочи» в Москве

Руслан Минаев
Хоккеисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома уступил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2 Б. В основное время встреча завершилась со счетом 1:1.

У гостей шайбу забросил Кирилл Рассказов. За 24 секунды до конца основного времени у красно-белых гол забил Иван Морозов.

В серии буллитов решающий бросок реализовал Алексей Васильков.

«Спартак» 9 сентября сыграет дома с минским «Динамо». «Сочи» начал с победы регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/25. 9 сентября команда сыграет в гостях с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рассказов — 1 (Васильков), 32:43 — 0:1. Морозов — 1 (Чайковски, Миронов), 59:36 — 1:1.

Победный буллит: Васильков.

Вратари: Николаев (58:58 — 59:36) — Иванов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (7+16+12+1) — 28 (15+5+6+2).

Судьи: Беляев, Каменщиков.

7 сентября. Москва. Мегаспорт. 4612 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
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КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)

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