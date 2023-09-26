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Сегодня, 21:47

«Спартак» дома проиграл «Сочи»

Руслан Минаев
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«Спартак» дома проиграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

У красно-белых забивали Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский. У сочинцев — Дмитрий Завгородний, Данила Галенюк и Артем Волков.

«Спартак» с 13 очками занимает 5-е место на «Западе». «Сочи» вышел на 4-е место, набрав 14 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Северсталью» 28 сентября. «Сочи» — на выезде с ЦСКА 28-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Завгородний — 1 (Арт.А. Волков), 29:00 — 0:1. Галимов — 3 (Заседа, Ручкин), 32:31 — 1:1. Галенюк — 2 (Гараев, Грэм), 38:21 — 1:2. Арт.А. Волков — 1 (Хафизов), 41:26 — 1:3. Вишневский — 2 (бол., Заседа, Голдобин), 55:58 — 2:3.

Вратари: Рибар — Бердин.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 44 (16+12+16) — 29 (6+11+12).

Судьи: Оленин, Ромасько.

26 сентября. Москва. «Мегаспорт». 3190 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
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