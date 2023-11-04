4 ноября московский «Спартак» встретится на арене «Мегаспорт» с «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Субботняя игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Спартак» — «Торпедо» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 16.45 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда Игоря Ларионова занимает третье место с 34 баллами в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые под руководством Алексея Жамнова располагаются на второй строчке Запада с 36 очками.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.