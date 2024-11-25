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Сегодня, 21:44

«Торпедо» разгромило «Спартак», Фирстов оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спартак» — «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
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«Торпедо» на выезде с крупным счетом обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:0.

Дублем у нижегородцев отметился Владислав Фирстов. Также по 2 очка набрали Максим Летунов (1+1), Никита Артамонов (0+2) и Дмитрий Кагарлицкий (0+2). Еще по одной шайбе забросили Игорь Ларионов, Сергей Гончарук и Евгений Свечников.

Голкипер гостей Иван Бочаров отыграл на ноль, отразив 34 броска по воротам.

«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе». У команды Алексея Жамнова прервалась серия из 4 побед подряд.

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Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Голы: Фирстов — 7 (Кагарлицкий), 3:51 — 0:1. Ларионов — 2 (Линч), 22:27 — 0:2. Гончарук — 7 (Кагарлицкий), 23:15 — 0:3. Свечников — 9 (Мисников), 26:25 — 0:4. Летунов — 6 (Артамонов, Войнов), 38:51 — 0:5. Фирстов — 8 (Летунов, Артамонов), 50:45 — 0:6.

Нереализованные буллиты: Галимов (Спартак), 29:58 (Вратарь), Пашин (Спартак), 16:06 (Вратарь).

Вратари: Николаев (Куликов, 23:15) — Бочаров.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (10+14+10) — 30 (6+12+12).

Судьи: Дударов, Сергеев.

25 ноября. Москва. Мегаспорт.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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