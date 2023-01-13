Дубль Заседы на не спас «Спартак» от поражения в матче с «Трактором»

«Спартак» на своем льду проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4. В составе хозяев дубль оформил нападающий Матвей Заседа. За «Трактор» забивали форварды Андрей Стась, Антон Бурдасов, Максим Шабанов и Никита Тертышный. «Трактор» набрал 50 очков и вернулся в зону плей-офф на Востоке, поднявшись на 8-е место. «Спартака» идет седьмым на Западе (51 очко). Хоккей КХЛ Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) Голы: Стась — 1 (Стежкин, Хэмилтон), 23:10 — 0:1. Заседа — 11 (бол., Принс, Хохлачев), 34:29 — 1:1. Заседа — 12 (мен., Свечков), 36:54 — 2:1. Бурдасов — 16 (Сошников, Тертышный), 37:54 — 2:2. Шабанов — 12 (Тертышный), 40:46 — 2:3. Тертышный — 5 (Карпухин, Калинин), 44:12 — 2:4. Вратари: Красиков (Куликов, 40:46) — Мыльников. Штраф: 6 — 10. Броски: 35 (2+17+16) — 28 (14+7+7). Судьи: Белов, Щенев. 13 января. Москва. Мегаспорт.