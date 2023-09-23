Московский «Спартак» дома примет «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве, начало — в 13.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Трактор» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 13.15. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Ключевые события матча «Спартак» — «Трактор» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Красно-белые под рукодством тренера Алексея Жамнова набрали 11 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Челябинска располагается на седьмой строчке с 9 баллами на Востоке.

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