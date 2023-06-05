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КХЛ

Сегодня, 11:50

Голдобин перешел из «Металлурга» в «Спартак» в обмен на Квартальнова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» оформил сделку с «Металлургом».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, в обмен на нападающего Данилу Квартальнова в «Магнитку», «Спартак» получил спортивные права на форварда Николая Голдобина.

В минувшем сезоне 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург» и принял участие в Матче звезд КХЛ. Всего на счету форварда — 123 (56+67) очка в 187 играх за «Магнитку» и ЦСКА.

Голдобин с 2012 по 2020 год выступал в НХЛ, набрав 46 (19+27) очков в 125 матчах за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», а также 183 (73+110) очка за 212 игр в АХЛ.

25-летний Квартальнов — воспитанник школы воскресенкского «Химика». За свою карьеру выступал за «Сибирских Снайперов» (МХЛ, 2013-2015), чеховскую «Звезду» (ВХЛ, 2015-2017), «Красную Армию» (МХЛ, 2015-2017), ЦСКА (КХЛ, 2016/17), СКА (2017/18), «СКА-Нева» (ВХЛ, 2017-2019), «СКА-1946» (МХЛ, 2017-2018), «Витязь» (КХЛ, 2019/20), ХК «Рязань» (ВХЛ, 2020/21), ХК «Сочи» (КХЛ, 2020/21), «Химик» (ВХЛ, 2021/22), «Спартак» (КХЛ, 2021-2023).

В минувшем сезоне на его счету 18 (7+11) очков в 53-х матчах регулярного чемпионата.

Источник: https://t.me/hc_spartak/11226
Данила Квартальнов
Николай Голдобин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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