«Спартак» дома проиграл «Витязю»

«Спартак» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Витязю» (1:5). В составе гостей 2 результативные передачи отдал защитник Джереми Рой.

Подмосковная команда одержала третью победу подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Зинченко — 2 (Аркалов, Абросимов), 13:20 — 0:1. Воронков — 1 (Яремчук, Рой), 25:31 — 0:2. Уилсон — 5 (Рой), 34:31 — 0:3. Заседа — 1 (бол., Талалуев, Цыплаков), 46:26 — 1:3. Старков — 4 (Кара), 51:13 — 1:4. Яровой — 1, 56:07 — 1:5.

Вратари: Красиков — Дорожко.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 41 (11+15+15) — 24 (8+7+9).

Судьи: Белов, Оленин.

2 октября. Москва. Мегаспорт. 2959 зрителей.