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Сегодня, 12:45

«Спартак» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» встретится с «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Витязь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра во Дворце спорта «Мегаспорт» в столице России начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке, а также телеканал «КХЛ Prime». С основными событиями игры «Спартака» и «Витязя» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались 29 октября, победу в той игре одержали спартаковцы — 4:3 ОТ.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» в 28 матчах набрал 41 очко. «Витязь» провел в регулярке 29 матчей и набрал 28 очков. В предыдущих играх «Спартак» победил «Амур» (7:3), а «Витязь» уступил «Локомотиву» (1:2 ОТ).

Матч «Спартак» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)

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