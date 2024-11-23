«Спартак» отыгрался с 1:4 и победил «Витязь» в овертайме

«Спартак» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Витязь» (5:4 ОТ).

Красно-белые забросили четыре шайбы в третьем периоде и ушли от поражения в основное время за 5 секунд до конца игры.

Две шайбы забросил нападающий гостей Станислав Яровой.

«Спартак» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подмосковная команда — на девятой строчке с 29 очками.

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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)

Голы: Рой — 4 (бол., Бучельников, Чехович), 3:03 — 0:1. Яровой — 4 (Чивилев, Рыков), 22:19 — 0:2. Яровой — 5 (Дарьин, Чивилев), 37:21 — 0:3. Локтионов — 8 (Овчинников, Ружичка), 48:19 — 1:3. Чехович — 10 (Бучельников, Барак), 49:03 — 1:4. Порядин — 14 (Голдобин, Мальцев), 56:53 — 2:4. Овчинников — 1 (Савиков, Локтионов), 57:44 — 3:4. Беляев — 4 (Мальцев), 59:55 — 4:4. Морозов — 12 (Савиков), 64:04 — 5:4.

Вратари: Николаев (58:06 — 59:55) — Дорожко.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 30 (9+7+13+1) — 29 (11+7+9+2).

Судьи: Беляев, Фатеев.

23 ноября. Москва. Мегаспорт.