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«Спартак» — «Витязь»: смотреть матч КХЛ онлайн

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Витязь» состоится 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Витязем» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября, в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало встречи — в 19.30.

Трансляцию матча «Спартак» — «Витязь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также смотреть встречу можно на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события игры «Спартак» — «Витязь» будут появляться в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» набрал 19 очков в 25 матчах, у «Витязя» — 20 игр и 20 очков.

В предыдущем матче 25 октября спартаковцы на своей арене проиграли СКА (2:5). Подмосковная команда 27 октября обыграла на выезде «Торпедо» (2:1).

Матч «Спартак» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)

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