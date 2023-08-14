«Спартак» выразил соболезнования семье Амирова

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва соболезнует родным и близким Родиона Амирова. Талантливого хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» и сборной России не стало в возрасте 21 года. Вся хоккейная семья скорбит вместе с вами...» — сказано в заявлении клуба.

В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга. Амиров проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.