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Сегодня, 15:50

«Спартак» вырвал победу над «Трактором» в овертайме

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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«Спартак» в овертайме победил «Трактор» со счетом 3:2 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Победу красно-белым в овертайме принес гол Павла Порядина. Также у москвичей дублем отличился Шейн Принс. В составе «Трактора» по голу забили Александр Рыков и Антон Бурдасов.

Для 19-летнего Рыкова этот гол стал первым в КХЛ.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд, а «Спартак» выиграл вторую встречу кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Трактор» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Рыков — 1 (Ткачев, Яруллин), 19:05 — 0:1. Принс — 4 (бол., Заседа, Вишневский), 24:20 — 1:1. Принс — 5 (мен.), 41:17 — 2:1. Бурдасов — 5 (Калинин, Карпухин), 44:57 — 2:2. Порядин — 5 (бол., Голдобин, Морозов), 64:33 — 3:2.

Вратари: Рибар — Фукале.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (7+11+15+1) — 37 (13+12+10+2).

Судьи: Беляев, Наумов.

23 сентября. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
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