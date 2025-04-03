С кем сыграет «Спартак» во втором раунде? Расклады для красно-белых на плей-офф КХЛ

«Спартак» обыграл «Северсталь» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина (5:2, 4-1 в серии) и вышел в четвертьфинал турнира. С сезона-2023/24 в КХЛ введен перекрестный формат второго раунда, поэтому красно-белые попадут на клуб из Восточной конференции.

Поскольку в 1/4 финала уже прошел «Локомотив», «Спартак» может получить либо второй, либо третий «посев». Вторая ситуация более вероятная, так как московскому «Динамо» нужна всего лишь одна победа, чтобы выбить из плей-офф СКА (счет в серии 3-1). В таком случае «Спартак» сыграет со второй из оставшихся по посеву команд «Востока». И ей, согласно текущим раскладам, может оказаться любой соперник, кроме «Трактора», «Сибири» и «Адмирала». Все же другие варианты возможны: если в восточных парах обойдется без сенсаций, то москвичи попадут на «Салават Юлаев».

А вот если СКА пройдет дальше, то «Спартак» будет второй из западных команд — и точно не сыграет с «Трактором», «Салаватом» и «Адмиралом».