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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 21:49

«Спартак» забросил две шайбы «Локомотиву» за 12 секунд, Исаев получил травму

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«Спартак» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» забросил две шайбы за 12 секунд.

Через 8 секунд после начала третьего периода при счете 5:2 в пользу ярославцев форвард красно-белых Герман Рубцов реализовал большинство. В этом эпизоде голкипер хозяев Даниил Исаев получил травму.

Вместо него на лед вышел Алексей Мельничук, который пропустил после первого же броска в свои ворота — через 12 секунд после шайбы Рубцова отличился нападающий «Спартака» Андрей Локтионов, который сократил отставание москвичей до минимального — 4:5.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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