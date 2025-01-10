«Спартак» забросил две шайбы «Локомотиву» за 12 секунд, Исаев получил травму

«Спартак» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» забросил две шайбы за 12 секунд.

Через 8 секунд после начала третьего периода при счете 5:2 в пользу ярославцев форвард красно-белых Герман Рубцов реализовал большинство. В этом эпизоде голкипер хозяев Даниил Исаев получил травму.

Вместо него на лед вышел Алексей Мельничук, который пропустил после первого же броска в свои ворота — через 12 секунд после шайбы Рубцова отличился нападающий «Спартака» Андрей Локтионов, который сократил отставание москвичей до минимального — 4:5.