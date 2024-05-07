«Спартак» интересуется Ружичкой. «Аризона» расторгла контракт с форвардом из-за видео с белым порошком

Как стало известно «СЭ», словацкий нападающий Адам Ружичка находится в сфере интересов «Спартака». В столичной команде играет защитник Михал Чайковски, который женат на его сестре.

В феврале этого года «Аризона» расторгла контракт с 24-летним хоккеистом после того, как он случайно выложил в социальной сети видео с подозрительным порошком и банковской картой.

Ранее в своей карьере Ружичка выступал за «Калгари». Всего в НХЛ он провел 117 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 26 результативных передач.