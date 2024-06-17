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Сегодня, 13:24

«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Морозовым

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«Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с нападающим Иваном Морозовым.

Соглашение будет действовать до лета 2026 года.

В своем первом сезоне за красно-белых 24-летний Морозов принял участие в 48 матчах во всех турнирах и набрал 46 (14+32) очков по системе «гол+пас».

Команда Алексея Жамнова в минувшем сезоне заняла четвертое место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина «Спартак» уступил во втором раунде магнитогорскому «Металлургу» (2-4) в серии до четырех побед.

Иван Морозов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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