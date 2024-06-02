«Спартак» заключил новый контракт со словацким защитником Чайковски

«Спартак» заключил новый контракт со словацким защитником Михалом Чайковски (192 см, 109 кг), информирует клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано на два года.

В первом же сезоне за московскую команду 32-летний Чайковски был близок к рекордам для защитников «Спартака» в КХЛ по голам и результативности.

Хоккеист набрал 37 (12+25) очков в 71 матче чемпионата и плей-офф. Красно-белые завершили регулярку на четвертом месте в Западной конференции и вышли во второй раунд Кубка Гагарина, в котором проиграли будущему победителю плей-офф «Металлургу» (2-4).

Ранее игроком «Спартака» стал капитан «Динамо» Андрей Миронов.