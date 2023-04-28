Спекулянты продают билеты на решающий матч финала плей-офф КХЛ по 25 тысяч рублей

Спекулянты продают билеты на седьмой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА за 25 тысяч рублей.

Официальная цена билетов — от 2850 до 7150 рублей.

После вчерашней победы казанской команды над армейцами (3:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой, матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Сегодня, 28 апреля, в продажу поступили билеты на седьмой матч финала Кубка Гагарина. В Казани образовалась очередь в несколько сотен метров в кассы «Татнефть Арены».