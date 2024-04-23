Спортдиректор «Динамо»: «Мы делали Миронову предложение, но оно его не устроило финансово»

Сегодня, 16:47
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в разговоре с «СЭ» объяснил причину ухода Андрея Миронова из команды.
— Всех удивила новость об уходе Миронова из «Динамо». Велись ли с ним переговоры? Если да, то в чем не сошлись?
— Да, мы делали Андрею предложение, оно его не устроило финансово, поэтому, скорее всего, он продолжит карьеру в другой команде.
— Соответственно, на его место будете искать защитника?
— Да, у нас в принципе есть в планах усиление линии обороны, поэтому стоит ждать новостей.
— Сегодня Игорь Есмантович сказал, что в числе прочих ЦСКА покинет Даррен Дитц. Будете рассматривать его?
— Слышал об этом, это хороший хоккеист, но с очень большой зарплатой. Все упирается в финансы.
Ранее «СЭ» сообщил, что защитник перейдет в «Спартак».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 29-летний Миронов провел 66 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко. В Кубке Гагарина-2024 у него 10 игр и 0 очков.