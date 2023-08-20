Спортдиректор «Металлурга» оценил казахстанских новичков команды

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Спортивный директор «Металлурга» из Магнитогорска Сергей Гомоляко оценил, насколько укрепили состав команды его клуба новички из Казахстана.
«Стали ли казахстанские игроки, судя по предсезонным матчам, усилением для «Металлурга»? Михайлис — да, а Максу надо еще побороться за место в составе. Работает хорошо, есть все шансы играть в основе. Регулярный сезон КХЛ начнет с ней», — приводит слова Гомоляко Legalbet.kz.
Состав «магнитки» в межсезонье пополнили казахстанцы Никита Михайлис и Максим Мухаметов.
28-летний Михайлис перешел в «Металлург» из «Барыса», а 24-летний Мухаметов — из «Номада».
«Металлург» начнет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 2 сентября. Команде предстоит игра с «Автомобилистом».
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